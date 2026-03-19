MOE dice que coincidencia entre preconteo y escrutinio es del 99,8%: “no hubo fraude”

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un balance sobre la transparencia de los comicios legislativos del pasado 8 de marzo y determinó que, tras revisar 16 trinos del presidente Gustavo Petro, en los que advertía sobre posibles irregularidades en estos formularios, no se evidenciaron inconsistencias.
Estos resultados se dan en medio de un clima de cuestionamientos sobre el diligenciamiento de estos documentos, particularmente por los señalamientos del mandatario, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que los formularios E-14 podrían haber sido “alterados” o manipulados.
Justamente, en cuanto a los mensajes que ha compartido el presidente Petro a través de sus redes sociales, Alejandra Barrios, directora de la MOE, aseguró que “la Misión de Observación Electoral hizo la revisión de 16 tuits del presidente de la República, en los que señalaba algunos E-14 en los que podrían haber inconsistencias. Estos 16 tuits fueron verificados y lo que podemos encontrar es que, en la mayoría de estos, no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores”.
Estas declaraciones se sustentan en un análisis que dio lugar a un informe sobre los formularios E-14.
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En este documento, la entidad pone especial atención en las decisiones tomadas durante el preconteo y en las cifras finales registradas por los jurados de votación en dichos formularios.
En el texto se detalla que buena parte de las inconsistencias detectadas no obedecen necesariamente a una intención de fraude, sino a fallas en la ejecución de los jurados debido a la carga de trabajo y la estructura de los formularios.
“Se advierte que en las imágenes analizadas hay correcciones visibles en algunos E-14 y errores aritméticos en otros. Al contrastar las distintas copias de los E-14, se observa que ello deriva de errores humanos en su diligenciamiento”, se explica en el documento técnico.