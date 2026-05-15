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“La jalaban y la jalaban”: Yulixa habría salido arrastrada del centro estético antes de desaparecer, según testigo

Se conocen nuevos elementos sobre la desaparición de una mujer de 52 años luego de someterse a un proceso estético en Bogotá. Esto fue lo que dijo un testigo.

  • Yulixa Consuelo Toloza desapareció luego de acudir a un procedimiento en un centro estético en Bogotá. Fotos: redes sociales
    Yulixa Consuelo Toloza desapareció luego de acudir a un procedimiento en un centro estético en Bogotá. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Siguen las investigaciones para saber el paradero de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento de lipólisis láser en un centro estético de Bogotá días atrás y desapareció. Al parecer, habría salido arrastrada del lugar.

Toloza ingresó al centro estético Beauty Laser ubicado en el barrio Tunjuelito, al sur de la capital, el pasado miércoles, 13 de mayo, a las 8:00 a. m., y sus allegados la vieron al parecer a las 4:00 p. m. en una habitación. Cuando se acercaron en la noche para llevarle objetos personales, el personal del centro afirmó que ella se había ido por su cuenta, algo que resultó siendo falso según investigaciones.

Lea también | Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá

Para esclarecer lo sucedido, testigos han hablado con Noticias Caracol y Blu Radio sobre el estado en que al parecer fue vista la mujer en el centro estético y dan posibles vistas sobre la salida del lugar.

De acuerdo con sus declaraciones, Yulixa habría salido aproximadamente a las 7:24 p. m. acompañada de dos hombres que la sacaron arrastrada hacia un vehículo Chevrolet Sonic azul que esperaba afuera sobre la Autopista Sur.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, le contó uno de los testigos a los medios mencionados. “Cada uno le tenía los brazos y ella como si los estuviera abrazando. Los pies se le quedaban atrás y la jalaban”, agregó el testigo.

Los testimonios también revelarían el estado de la mujer de 52 años. “Cuando la vi que salía estaba demasiado blanca, blanca la piel y los labios como negros, como morados”, contó, aludiendo a que “parecía un muerto”.

Estos señalamientos apuntan al esposo de la dueña del centro estético y un empleado que al momento de sacar a quien sería la mujer, intentaron meterla en el baúl del carro, pero al notar la presencia de personas en un paradero del SITP, decidieron sentarla en el asiento trasero.

¿Cómo van las investigaciones para encontrar a Yulixa?

De acuerdo con las autoridades, el centro estético Beauty Laser operaba de forma clandestina, sin permisos sanitarios de la Secretaría de Salud de Bogotá ni autorización para procedimientos quirúrgicos. Pese a esa ilegalidad, se ha conocido que este negocio movía sumas considerables, con ingresos estimados entre 60 y 70 millones de pesos mensuales.

Por el caso de Toloza se está investigando a la propietaria del lugar, María Fernanda Delgado, a su pareja Edinson Torres y a un empleado por la presunta desaparición en la desaparición. Otro nombre dentro de los buscados es Eduardo David Ramos Ramos, el presunto cirujano que realizó el procedimiento y quien también se encuentra desaparecido.

Una de las evidencias que se estudia, según los medios mencionados anteriormente, es que las cámaras de seguridad habrían captado a la dueña saliendo del lugar una hora antes de que sacaran a Yulixa, cargando maletas que presuntamente contenían dinero en efectivo y el DVR con las grabaciones de seguridad internas para eliminar pruebas.

También se enviaron mensajes desde el WhatsApp de Yulixa diciendo “voy a casa, tengo sueño”, pero sus familiares aseguran que ella no estaba en condiciones de escribir y que estos eran confusos.

La Policía Nacional impuso un cierre preventivo de diez días al local, mientras la Sijin mantiene un cerco en terminales y fronteras para evitar que los implicados huyan hacia Venezuela, pues poseen dicha nacionalidad.

Siga leyendo: Así ocurrió la desaparición de Yulixa Tolosa tras cirugía estética en Bogotá

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