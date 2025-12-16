Trump amplió la prohibición de entrada a EE. UU. a ciudadanos de más países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este martes la prohibición de entrada al país norteamericano de ciudadanos de varios países de África y Oriente Próximo, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Durante la jornada, la Casa Blanca decidió restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impuso restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con “restricciones parciales”.

Además, incluyó en el listado de “restricciones parciales” a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Lea también: “¡Venezuela está totalmente bloqueada!”: Trump ordenó bloqueo total a buques petroleros sancionados

Washington defendió que “varios grupos terroristas sancionados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania y la Franja de Gaza”, y, en el marco del “escaso o nulo control que ejerce la Autoridad Palestina sobre estas zonas”, sus documentos de viaje “no pueden ser debidamente investigados ni aprobados”.

En cuanto a Siria, apuntó a que el país “está saliendo de un prolongado periodo de inestabilidad civil y conflictos internos”, pero que, aunque las nuevas autoridades están “trabajando para abordar sus desafíos de seguridad”, todavía “carece de una autoridad central adecuada” para la emisión de pasaportes y para el control de ellos.