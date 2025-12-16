¿Cómo funciona la tecnología de cancelación de ruido en los audífonos?

La cancelación activa de ruido se convirtió en una de las funciones más valoradas de los audífonos modernos, no por una cuestión de lujo sino por una necesidad de casi todos los consumidores.
En el mundo actual hay ruido permanente, en la calle, las oficinas, los cafés y otros espacios compartidos, y por eso la posibilidad de reducir el sonido ambiente pareciera un lujo. Sin embargo, la tecnología de reducción de ruido es una realidad hace un par de años en audífonos de varias marcas y hoy es una herramienta cotidiana. Pero, ¿cómo funciona realmente este sistema?