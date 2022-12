Sobre estas críticas, Baracaldo reconoció que no tiene experiencia en niñez, sino en el manejo de instituciones después de más de 38 años de trabajo en la función pública. “Soy administradora de empresas de la Universidad Nacional, donde me prepararon para ser gerente”, expresó.

“No sé exactamente qué les incomoda. No hemos tenido encuentros desagradables. No he sentido obstrucción ni críticas fuertes, todo lo contrario, he sido muy receptiva”, declaró.

Finalmente, señaló que ha nombrado a personas sin experiencia en niñez en algunos cargos del Bienestar porque “son cargos de procedimientos jurídicos y de abogados”; así como que los tres meses que lleva frente a la institución los ha dedicado a “ver cómo atacar todos esos frentes”.

Por cuenta de esta evidente improvisación, es que le han pedido la renuncia.