Desnutridos y llenos de parásitos: así encontraron a los 46 animales rescatados en San Antonio de Prado

Desnutridos, con parásitos y con signos de estrés, así fueron encontrados 46 animales en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, durante un operativo que terminó con la captura de una mujer de 64 años, señalada de presunto maltrato y acumulación irregular.

La intervención, realizada por la Policía Nacional en coordinación con el grupo GELMA de la Fiscalía y con apoyo de la Alcaldía de Medellín, permitió evidenciar un caso que las autoridades describen como uno de los más complejos del año en materia de bienestar animal.

Cuando los uniformados ingresaron al inmueble mediante orden de allanamiento, se toparon con un ambiente irrespirable: un fuerte olor a amoníaco, ausencia de ventilación y un espacio completamente saturado. Allí permanecían 30 perros y 16 gatos en condiciones que comprometían su vida. No solo estaban desnutridos, sino que también presentaban problemas de piel, pelaje deteriorado y dificultades para movilizarse. Algunos animales también mostraban comportamientos nerviosos y sumisos, signos propios de un entorno de estrés permanente.

Le puede interesar: Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá

“Cuando se ingresó a este inmueble se encontró un panorama indignante. Todo parecía literalmente un caos.”, expresó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Una vez rescatados, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración veterinaria, desparasitación, vacunación, registro y cuidados especializados. Uno de los caninos tuvo que ser hospitalizado por su estado crítico. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, señaló que este caso estaría relacionado con acumulación irregular, un fenómeno que la ciudad viene enfrentando y que ha tomado relevancia en la construcción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal.

“Estamos atendiendo los animales que fueron recuperados de una situación de maltrato. Fueron recibidos en nuestro Centro de Bienestar para garantizar su cuidado, de modo que se puedan rehabilitar y estar en las condiciones para tener un hogar hasta que se surta todo el proceso”, indicó la funcionaria.