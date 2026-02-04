Imane Khelif, medallista de oro en los Olímpicos, reveló que se sometió a tratamiento hormonal: “No soy trans”

La boxeadora argelina Imane Khelif, medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París y que fue objeto de acusaciones sobre su género, reveló que recurrió a un tratamiento hormonal para reducir su nivel de testosterona antes de las justas de 2024, al tiempo que reafirmó que no es “trans”, en una entrevista con el diario francés L’Équipe. Lea aquí: Test de género será obligatorio en campeonatos de boxeo, confirmó World Boxing “Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”, afirmó la argelina de 26 años. Khelif confirmó en la entrevista que posee el gen SRY, situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad: “Sí, y es natural”.

“Estoy rodeada de médicos y un profesor me sigue. Para el torneo de clasificación para los Juegos de París, que se celebraba en Dakar, reduje mi nivel de testosterona a cero”, explicó. “Y gané la medalla de oro” en la categoría de -66 kg, recordó quien luego se vio en el centro de una enorme polémica mundial y fue blanco de ataques y de una campaña de desinformación que la presentaba como un “hombre que combate contra mujeres”.

La boxeadora Imane Khelif durante la ceremonia de premiación en los Olímpicos de París. FOTO: AFP

Al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, también coronada en los -57 kg en los Juegos de París, Khelif fue acusada de ser una atleta transgénero por varias personalidades, entre ellas Donald Trump, Elon Musk y la novelista británica J.K. Rowling. Siga leyendo: Medallista olímpica Imane Khelif fue vetada del Mundial de Boxeo tras ser señalada por Trump de ser transgénero “Yo respeto a todo el mundo, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede tergiversar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica”, recalcó Imane Khelif.