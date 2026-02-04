Colegios Marymount y Gimnasio Campestre de Bogotá se fusionan y se convertirán en una institución mixta, ¿todo por la baja natalidad?

La noticia tomó por sorpresa a muchos, incluso a los integrantes de las asociaciones de padres de las dos instituciones. En un comunicado publicado este miércoles a sus comunidades, los colegios Marymount y Gimnasio Campestre, dos de los más importantes de la capital, anunciaron su fusión. “En un hecho histórico para la educación privada en Colombia, el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount anunciaron la integración de sus proyectos educativos para dar origen al Gimnasio Marymount Campestre, una nueva institución que reúne lo mejor de dos referentes con décadas de trayectoria, identidad y liderazgo educativo en el país”, se lee en el comunicado conjunto conocido este 4 de febrero. Lea aquí: La inteligencia artificial en el aula: ¿mejora el aprendizaje o afecta el pensamiento crítico? La decisión, señalaron, fue tomada por el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de la Fundación Nuevo Marymount “tras un proceso riguroso de análisis y planeación conjunta”, para fortalecer su propuesta formativa “frente a los desafíos educativos del siglo XXI”.

La fusión prevé entonces una nueva institución mixta, que responde a “motivaciones educativas y da lugar a un modelo formativo de hombres y mujeres innovador y único, que articula enfoques complementarios, equipos académicos y buenas prácticas, con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa sólida, pertinente y de alta calidad”. La puesta en marcha del nuevo Gimnasio Marymount Campestre, anunciaron, se hará por etapas, comenzando este mismo año y llegando a su integración definitiva en 2029. El proceso comenzará entonces en agosto, cuando inicie el año académico 2026-2027, durante el cual, advirtieron, no se presentarán cambios en la operación de ambos colegios.

La integración gradual iniciará en el año académico 2027-2028 y se completará en agosto de 2029, cuando se consolide la idea de un solo colegio. Siga leyendo: Los motivos detrás del cierre de 16 colegios en Medellín en los últimos tres años La persona a cargo de este proceso y quien será el director de la institución naciente será Juan Antonio Casas Pardo, quien, según el comunicado, ha trabajado durante más de un año en el diseño y desarrollo de la integración de las instituciones. Sin embargo, por ahora cada colegio “mantendrá a su respectivo rector, así como a sus equipos directivos y docentes”. “Esta integración honra la historia y la identidad de ambos colegios, al tiempo que abre una nueva etapa de innovación educativa con visión de largo plazo”, aseguró el director designado sobre la fusión de las instituciones.