Condenaron a 17 años de prisión al hombre que causó la muerte de la madre del coronel (r) Esparza

A 17 años y 5 meses de prisión fue condenado Juan Carlos Ortiz Flórez por su responsabilidad en la muerte de Raquel Guerrero, de 84 años, durante un intento de hurto ocurrido en Bucaramanga. La sentencia fue dictada por un juez de conocimiento luego de que el procesado aceptara los cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado tentado y porte de armas de fuego mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La víctima era madre del coronel en retiro José Luis Esparza, quien hizo parte de la operación militar conocida como Operación Jaque, realizada en 2008 para rescatar a un grupo de secuestrados que permanecían en poder de las Farc. En contexto: Murió la madre de José Luis Esparza, general de la ‘Operación Jaque’, tras las lesiones que sufrió en un atraco en Bucaramanga

La mujer falleció el 22 de agosto en la Clínica Chicamocha, después de permanecer cerca de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos por las lesiones que sufrió durante el intento de robo. Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2026 en el barrio La Universidad. Según estableció la Fiscalía, Ortiz Flórez se movilizaba en una motocicleta cuando intentó quitarle el bolso a Guerrero, quien se encontraba cerca de su vivienda. Durante el intento de hurto, la mujer cayó al piso y fue arrastrada, lo que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo. Aunque el hombre huyó sin conseguir llevarse ninguna de sus pertenencias, las lesiones que sufrió Guerrero terminaron provocándole la muerte semanas después. Le puede interesar: Entraban vestidos de enfermeros y robaban apartamentos: así cayó una banda en Medellín y Envigado

La Fiscalía General de la Nación logró una condena de 17 años y 5 meses de prisión contra Juan Carlos Ortiz Flórez por el homicidio de Raquel Guerrero en Bucaramanga. Foto: Fiscalía

A Juan Carlos Ortiz Flórez lo capturaron el mismo día del robo