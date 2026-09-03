Entraban vestidos de enfermeros y robaban apartamentos: así cayó una banda en Medellín y Envigado

Una supuesta visita de enfermería habría sido, en realidad, la fachada utilizada por un grupo de delincuentes para entrar a apartamentos ubicados en el Valle de Aburrá y apoderarse de elementos de valor. La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas que estarían vinculadas con una serie de hurtos cometidos en Medellín y Envigado entre febrero y junio de 2026. Lea más: Cayó banda de extranjeros que se dedicaba a hacer cosquilleo dentro del metro de Medellín Los procesados fueron identificados como Isabel Cristina Montes Arredondo, Juan Pablo Pulgarín Granada, Edison Ramiro Osorio Borja, Giovanni Alberto Builes Agudelo y Mateo David Sánchez Granada, quienes fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado. Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín, los señalados habrían aprovechado que los propietarios o residentes de los apartamentos estaban ausentes para ingresar y sacar dinero y objetos de valor.

Llegaron vestidos de enfermeros a un apartamento de Envigado

Uno de los hechos que hace parte de la investigación ocurrió el 1 de febrero, en el barrio Los Naranjos de Envigado. De acuerdo con las denuncias recopiladas por la Fiscalía, los presuntos ladrones habrían llegado al inmueble utilizando uniformes de enfermería, una estrategia que les habría permitido evitar sospechas y acceder al lugar. Una vez dentro, presuntamente, se apoderaron de diferentes elementos cuyo valor superaba los $50 millones.

La Fiscalía investiga ahora cómo fue seleccionada la vivienda y de qué manera habrían obtenido información sobre sus ocupantes, pues este tipo de modalidad requiere conocer previamente que el inmueble estaría solo o tener algún mecanismo para ingresar sin levantar alertas.

Una hora les habría bastado para entrar a tres apartamentos

El segundo episodio investigado se presentó el 13 de junio, esta vez en un edificio residencial del barrio Laureles, en Medellín. La Fiscalía señala que los presuntos integrantes de la estructura habrían aprovechado el mismo periodo para ingresar a tres apartamentos del edificio. La incursión, según la información recopilada en el proceso, se extendió durante una hora. Al salir, habrían dejado pérdidas superiores a $96 millones, entre dinero en efectivo y diferentes objetos de valor. La coincidencia entre los casos llevó a los investigadores a relacionar a los cinco procesados con los hechos y a avanzar en su identificación. Entérese: ¿Le robaron en el Oriente de Antioquia? El CTI tiene joyas y bienes recuperados esperando por sus dueños Las cinco personas fueron capturadas por la Policía Nacional en procedimientos realizados en Medellín y Pereira, y fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales. Durante las audiencias, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Pese a ello, un juez determinó diferentes medidas de aseguramiento para los investigados. Isabel Cristina Montes Arredondo y Juan Pablo Pulgarín Granada fueron enviados a un centro carcelario, mientras que Edison Ramiro Osorio Borja, Giovanni Alberto Builes Agudelo y Mateo David Sánchez Granada deberán permanecer en sus respectivos domicilios y portar brazalete electrónico. La investigación continúa para establecer la totalidad de los hechos en los que podrían estar involucrados y determinar si detrás de los robos existía una organización con información previa sobre las viviendas seleccionadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: