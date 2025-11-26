Misterio por la muerte de Mayerly Díaz: este fue el último video que publicó la cantante en sus redes

A pocos días de su muerte, el último video que la cantante de música popular Mayerly Díaz, conocida como La Voz de Quipile, publicó en sus redes sociales se convirtió en una pieza clave para sus seguidores: la última imagen que dejó antes de fallecer en circunstancias que aún son materia de investigación.
El clip, compartido el 11 de noviembre en su cuenta de Instagram, muestra a la artista de 32 años vestida con ropa ajustada y enfocando la cámara sobre su abdomen, mientras interpreta un fragmento de su canción Con tus chiros a otra parte. Sosteniendo un micrófono, canta la estrofa: “No yo no soy de esas que se humilla por amor (...) A mí me gustan las cosas a lo derecho porque juguete de ti no voy a hacer”.
El video, que había circulado como parte de la promoción de su más reciente lanzamiento musical, es hoy uno de los últimos registros públicos de su actividad artística.