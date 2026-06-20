Confianza en los “guardianes” y guía para votar en segunda vuelta

Se espera que más de 24 millones de colombianos acudan hoy a las urnas para elegir como presidente de la República a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda. O incluso a ninguno; para algo está el voto en blanco. El país llega a la jornada polarizado, envuelto en fake news y con cuestionamientos a las instituciones por parte del presidente Gustavo Petro, pero tras 20 días de una primera vuelta que mostró las fortalezas del sistema electoral, según observadores nacionales e internacionales, las instituciones que las realizan y velan están listas.
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