Confianza en los “guardianes” y guía para votar en segunda vuelta

Se espera que más de 24 millones de colombianos acudan hoy a las urnas para elegir como presidente de la República a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda. O incluso a ninguno; para algo está el voto en blanco. El país llega a la jornada polarizado, envuelto en fake news y con cuestionamientos a las instituciones por parte del presidente Gustavo Petro, pero tras 20 días de una primera vuelta que mostró las fortalezas del sistema electoral, según observadores nacionales e internacionales, las instituciones que las realizan y velan están listas.

Ojo con las noticias falsas

Para acercarse a votar informado, debe evitar caer en noticias falsas. En esta recta final, el volumen de información no verificada se multiplica de forma exponencial para confundir, sembrar desconfianza en las instituciones y alterar la percepción del electorado. Para eso hay varios consejos. Contraste con fuentes oficiales y técnicas. Antes de dar por cierto un dato alarmante sobre un candidato, un supuesto fraude o alteraciones en las mesas de votación, confróntelo con las instituciones calificadas. La principal entidad guardiana de estas elecciones es la Registraduría. Se recomienda mirar sus redes oficiales o página web (www.registraduria.gov.co) para evitar caer en noticias falsas. Tanto esta como la Misión de Observación Electoral (MOE) suelen emitir reportes en tiempo real y desmienten rápidamente la información engañosa o mentirosa. Si los portales de estas organizaciones guardan silencio ante un supuesto “escándalo masivo”, encienda las alarmas: lo más probable es que se esté ante un montaje o contenido falso. Tenga cuidado, en particular, con páginas web que tienen una letra o el dominio tradicional alterado (para fuentes del Estado, busque siempre el .gov) y sospeche de redes sociales creadas hace pocas semanas y con contenido 24/7: suelen ser las llamadas granjas o bodegas. Si los portales de estas organizaciones guardan silencio ante un supuesto “escándalo masivo”, encienda las alarmas. Lo más probable es que se esté ante un montaje o contenido falso. Ojo con las cadenas de audio, video e imágenes. Mucho contenido de supuestas protestas o compra de votos suele ser reciclado de paros anteriores o procesos electorales en muchos países. Esto aplica también para escándalos, alianzas o declaraciones polémicas de procesos anteriores. Herramientas gratuitas como Google Lens o TinEye permiten rastrear cuándo y dónde se publicó la fotografía por primera vez, y las páginas de los medios de comunicación le permiten ver de manera clara si se trata de una noticia vieja. Y tenga cuidado con las emociones. Si un titular o una cadena de WhatsApp le genera una urgencia desesperada por oprimir el botón de “compartir” con sus familiares o colegas, deténgase. Ese impulso es exactamente el efecto psicológico que los creadores del ‘fake’ planearon para viralizar su contenido. Antes de replicar un contenido: respire, cálmese y revise.

Los guardianes de la jornada

Para primera vuelta hubo varios guardianes que cuidaron el proceso electoral que volverán a hacerlo en segunda, entre organizaciones estatales e independientes de Colombia y el mundo. Se recuerda que la base del sistema es la Organización Electoral, integrada por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), expidió resultados intachables en primera vuelta. La primera es el brazo operativo porque organiza la logística de las votaciones, instala mesas, designa jurados y consolida los resultados preliminares. También administra y depura el censo electoral, una tarea permanente que comienza meses antes de que se abran las urnas. Sin su estructura técnica y territorial, las elecciones simplemente no podrían realizarse. El CNE, por su parte, es el cuerpo colegiado encargado del control y la vigilancia jurídica del proceso. Está integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso, más un delegado del partido FARC-EP (hoy partido Comunes) que tiene voz, pero no voto. Los magistrados ejercen funciones constitucionales de inspección, vigilancia y control sobre partidos, movimientos políticos y campañas. Mientras la Registraduría hace posible la elección en términos operativos, el Consejo verifica que cada etapa se ajuste a la Constitución y a la ley electoral. En la primera vuelta, más de 360.000 actas pudieron ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas. A su vez, el CNE participa en el escrutinio, la consolidación de los votos. Los resultados que se ven en el preconteo (los boletines que suelen verse en medios de comunicación) no son vinculantes jurídicamente; son los del escrutinio. Sin embargo, las coincidencias entre el preconteo y el escrutinio en primera vuelta fueron del 99,94%, indicando la alta fiabilidad del sistema electoral colombiano y de los actores que lo cuidan. No se pueden olvidar las misiones de observación y organizaciones de veeduría nacionales e internacionales. Para primera vuelta, la Misión de Observación Electoral (MOE) monitoreó los comicios y recibió reportes de 319 ciudadanos de presuntas irregularidades. Esta información fue recogida en la plataforma Pilas con el Voto, que también estará habilitada para segunda vuelta. En cuanto a observadores internacionales, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) desestimó las versiones de un posible fraude electoral. A esa voz se sumaron otras organizaciones prestigiosas como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). También vinieron figuras como el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno, nacido en Bogotá y cercano a Donald Trump, quien regresó para acompañar la segunda vuelta. Para hoy, la Registraduría informó que habrá 1.150 observadores internacionales y 15.483 observadores nacionales, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada. Además, el proceso está respaldado por más de 850.000 jurados de votación que son seleccionados aleatoriamente entre la ciudadanía, cerca de 400.000 testigos electorales y una trazabilidad total en el conteo manual de los votos.

Virtudes del sistema

Para primera vuelta, se reitera que hubo elogios por parte de diferentes actores nacionales e internacionales. El senador republicano Bernie Moreno dijo en entrevista con RCN que vio una elección “manejada casi perfecta. No solamente la gente estaba entrenada muy bien, sino también el proceso de cómo lo hacen”, afirmó. Y dijo que no es fácil que esas palabras vengan de un senador gringo. “Es difícil para mí decir eso como senador de los Estados Unidos, porque nosotros pensamos que hacemos todo perfecto, pero aquí las elecciones en Colombia las hacen perfectas y es un estándar para el mundo”. Lo que dijo no es en vano. Antes de las 5:00 de la tarde, una hora después del cierre de las urnas, los colombianos ya sabían quiénes estarían en la segunda vuelta. Dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Perú, país vecino, se demoró 33 días en avisar quién pasaría a segunda vuelta. Se hizo segunda vuelta el 7 de junio y todavía no hay certeza de quién será el presidente, a pesar de que Keiko Fujimori ya lleve una ventaja relativamente cómoda. Incluso en Estados Unidos, los norteamericanos se pueden demorar toda la noche o varios meses (como ocurrió en 2000) en enterarse quién será el presidente, debido a la complejidad de ese sistema. En ese sentido, el sistema electoral colombiano es sencillo y eficiente. Además, está amparado por sus propios ciudadanos que ejercen como jurados de votación. Y la Registraduría lo demostró en primera vuelta, a pesar de los ataques permanentes que ha recibido por parte del presidente Gustavo Petro. Sobre esos ataques, la directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, hizo un llamado a respaldar a la Registraduría Nacional: “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas”. Otra de las garantías ha sido la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien durante los últimos meses ha acompañado el proceso, denunciando las presiones de grupos ilegales en los territorios y contribuyendo a que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto sin constreñimientos.

¿Cómo estará el orden público?