“Encontramos un caso de una niña de cinco años reclutada por grupos armados”: defensora del Pueblo

La violencia sigue escalando en Colombia. Mientras Cali está azotada por cilindros bomba, el país despidió a Miguel Uribe luego del atentado que segó su vida. Las alertas por reclutamiento forzado, cultivos de coca y trata de personas suben; varios sectores políticos y sociales se preguntan qué pasa con el proceso de “Paz total” y por qué parece no dar resultados de seguridad para la población civil.
En conversación con EL COLOMBIANO, Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, aseguró que desde la entidad enfrentan un reto duro: atender, denunciar y registrar las situaciones de vulneración de Derechos Humanos en el país mientras el Gobierno les quita presupuesto.