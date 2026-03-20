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¡Salga con tiempo! Reportan fuerte congestión en el Aeropuerto El Dorado por puente festivo

La principal terminal aeroportuaria del país registra una alta afluencia de pasajeros y tiempos prolongados de espera en el área de Migración para vuelos internacionales. Se recomienda llegar con anticipación y estar atento a los portales web.

  • Fuerte congestión en el Aeropuerto Internacional El Dorado, em Bogotá, por el puente festivo de San José. FOTO: Captura de video
    Fuerte congestión en el Aeropuerto Internacional El Dorado, em Bogotá, por el puente festivo de San José. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los viajeros están preparados para disfrutar de tres días de descanso durante el puente festivo de San José, por lo que muchos tienen planes de visitar algunos lugares turísticos en compañía de la familia, amigos o allegados.

Sin embargo, la llegada a sus destinos se ha visto afectada por las extensas filas que se forman en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el principal terminal aéreo del país, que en 2024 y 2025 movilizó más de 45 millones de pasajeros anuales.

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Y es que desde las primeras horas de este 20 de marzo se ha evidenciado un alto flujo de pasajeros, quienes han reportado tiempos prolongados de espera en sus respectivos debido a la alta demanda, especialmente en la sección de Migración, donde se evidencia congestión en los puntos de control de pasaportes.

Normalmente, para un vuelo internacional se recomienda llegar al aeropuerto con tres o incluso cuatro horas de anticipación para facilitar el paso por los controles y permitir que más pasajeros salgan del país sin contratiempos.

Pero también existen otras alternativas, como realizar el check-in a través de plataformas virtuales autorizadas. Migración Colombia ofrece un portal web para agilizar este trámite y evitar tiempos prolongados de espera.

Entérese: 5.000 dólares para que lo dejaran volar: el desesperado soborno de capo del fentanilo que cayó en hostal de El Poblado, Medellín

No es un secreto que el movimiento en El Dorado es caótico, puesto que son millones de pasajeros los que se movilizan. Esto la convierte en la terminal con mayor flujo en Latinoamérica con más de 30 llegadas por hora.

Desde su fundación el 10 de diciembre de 1959, este lugar sigue siendo un punto de referencia para otros vuelos dentro y fuera del país, puesto que muchos viajeros hacen escala en Bogotá para llegar a otros aeropuertos como el Aeropuerto Internacional José María Córdova o el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla.

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