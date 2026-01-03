Congresistas reaccionan a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

En la madrugada de este sábado un comando de operaciones especiales de Estados Unidos lanzó a la 1:45 a.m. un “ataque a gran escala” contra Venezuela, teniendo como foco principal la capital, Caracas, donde fue capturado Nicolás Maduro, y su esposa, tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una extraordinaria operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

En Colombia, algunos congresistas se han pronunciado sobre esta incursión estadounidense.

Uno de los primeros en referirse a los hechos fue el senador Mauricio Gómez Amín, quien en su cuenta de X (antes Twitter), dijo que “la libertad siempre llega. Celebro la caída de la dictadura y la esperanza que renace para el pueblo venezolano”.

De una manera similar reaccionó la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que “la paz no se negocia, la paz se impone. Así lo está haciendo el presidente @realDonaldTrump en Venezuela. Todo el apoyo a su determinación contra el régimen y sus aliados”.

Cabal también dijo que durante 25 años “la extrema izquierda guardó silencio, se abrazó con el genocida Maduro y nunca defendió los derechos humanos de los venezolanos. Hoy están desesperados y preocupados por el ataque de Estados Unidos contra ese régimen. Ahora sí les importan los DD.HH.”.