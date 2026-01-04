¿Quién es Delcy Rodríguez? La figura clave del chavismo que asumió el mando de Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, el control de Venezuela quedó en manos de una mujer: la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asumió de manera temporal las funciones presidenciales. La determinación se apoya en lo dispuesto por la Constitución de ese país, que establece que, ante la ausencia del jefe de Estado, la vicepresidencia asume sus funciones, ya sea por una falta temporal o absoluta. Puede leer: Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia Por esto, el Tribunal Supremo de Justicia habilitó a Rodríguez para ejercer plenas competencias presidenciales. De acuerdo con el alto tribunal, la medida busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la Nación”.

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Rodríguez, abogada de 56 años, nacida en Caracas y egresada de la Universidad Central de Venezuela, es una de las dirigentes más influyentes del chavismo, el movimiento político fundado por Hugo Chávez y liderado por Maduro desde 2013.

Una trayectoria de más de dos décadas en el poder

A lo largo de más de 20 años, Rodríguez ha ocupado cargos estratégicos dentro del aparato estatal venezolano, consolidando su peso político junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Entérese: “Venezuela no será una colonia de EE. UU.”: Delcy Rodríguez habla tras la captura de Maduro y se opone a Trump

De ministra a canciller: su papel en la política exterior

Entre sus funciones más relevantes se encuentran las de ministra de Comunicación e Información (2013–2014) y canciller de Venezuela (2014–2017). Desde la Cancillería, fue una de las principales voceras del gobierno chavista, defendiendo la gestión de Maduro frente a críticas internacionales sobre democracia y derechos humanos. Ese protagonismo político se profundizó en 2017, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que amplió las facultades del Ejecutivo luego de que la oposición obtuviera la mayoría en las elecciones legislativas de 2015.

Rodríguez concentró el control económico y el Ministerio de Petróleo

Un año más tarde, Maduro la designó vicepresidenta para su segundo período presidencial, cargo en el que fue ratificada durante el tercer mandato iniciado el 10 de enero de 2025, tras los controvertidos comicios del 28 de julio de 2024. Hasta antes de la captura del mandatario, Rodríguez también concentraba áreas estratégicas al ejercer como rectora del sector económico y ministra de Petróleo. Vea también: Trump advierte a Delcy Rodríguez que EE. UU. no desplegará tropas en Venezuela si “hace lo que queremos” Para José Manuel Romano, abogado constitucionalista y analista político, la trayectoria de Rodríguez dentro del Estado evidencia que se trata de una dirigente de alto peso dentro del poder y una funcionaria de entera confianza de Maduro, según declaró a CNN. “Es una mujer muy ejecutiva, muy de resultados, y que tiene una gran ascendencia sobre todo el cuerpo de Gobierno, incluso sobre el Ministerio de la Defensa, eso es muy importante apuntarlo en esta coyuntura actual”, dijo el abogado a ese medio.

La tensión entre Trump, Rodríguez y Machado

Mientras Rodríguez concentra poder dentro del chavismo, Estados Unidos mantiene una postura distante frente a la oposición venezolana, pues Donald Trump nunca mostró cercanía política con la líder opositora María Corina Machado, quien encabezó la campaña presidencial ganadora en 2024, logro que le valió el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Tras la reelección de Trump, Machado intentó acercarse al mandatario estadounidense mediante gestos públicos de respaldo. En ese esfuerzo, la dirigente opositora llegó a calificarlo como “campeón de la libertad”, replicó sus denuncias sobre fraude electoral en Estados Unidos e incluso le dedicó su Premio Nobel, en un intento por fortalecer su relación con la Casa Blanca. Sin embargo, esos movimientos no dieron resultado.

Trump amenaza con sanciones severas si Delcy Rodríguez no coopera

El pasado sábado, Trump dejó claro su posicionamiento al afirmar que reconocería a Rodríguez como interlocutora válida y que Machado no contaba con el “respeto” necesario para gobernar Venezuela. No obstante, precisó que su postura estaría condicionada a la cooperación del Gobierno interino. En ese sentido, Trump aseguró que no enviará tropas ni impulsará nuevas operaciones militares si Rodríguez, actualmente al frente del Ejecutivo venezolano, cumple con las expectativas de Washington. Aun así, el tono se endureció al día siguiente. Siga leyendo: ¿Qué pasará en Venezuela? Los cuatro escenarios tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos El mandatario estadounidense advirtió que la presidenta interina de Venezuela pagará “un precio muy alto” si no coopera con Estados Unidos.

“Pagará un precio mayor que Maduro”, advierte Trump