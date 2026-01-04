¿Quién es Delcy Rodríguez? La figura clave del chavismo que asumió el mando de Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, el control de Venezuela quedó en manos de una mujer: la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asumió de manera temporal las funciones presidenciales.
La determinación se apoya en lo dispuesto por la Constitución de ese país, que establece que, ante la ausencia del jefe de Estado, la vicepresidencia asume sus funciones, ya sea por una falta temporal o absoluta.
Puede leer: Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela, según orden del Tribunal Supremo de Justicia
Por esto, el Tribunal Supremo de Justicia habilitó a Rodríguez para ejercer plenas competencias presidenciales. De acuerdo con el alto tribunal, la medida busca “garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la Nación”.