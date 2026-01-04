El caso Nicky Minaj: la caída de un ídolo

Por Frankie Taggart
Nicky Minaj reinó durante mucho tiempo como la camaleónica más indómita del pop: una provocadora hipersexual, vestida de neón, cuya personalidad enfundada en látex, letras explícitas y afinidad con los outsiders la convirtieron en un icono global.
Pero ahora, Minaj –nacida en la caribeña isla de Trinidad y Tobago– acapara un foco distinto: viste de manera conservadora, es recibida cálidamente por activistas republicanos y habla cada vez con más fluidez el lenguaje del movimiento Make America Great Again (Maga) del presidente Donald Trump.
“Le tengo un gran respeto y la más grande admiración a nuestro presidente”, le dijo a Erika Kirk, la viuda del “influencer” ultraconservador asesinado Charlie Kirk, en un foro en Arizona el fin de semana.
Minaj se ha burlado de funcionarios demócratas, ha hecho eco del mensaje republicano sobre jóvenes transgénero y, últimamente, ha emergido como una improbable favorita de la derecha, un giro que ha sacudido a sus fanáticos, particularmente de la comunidad LGBTIQA+.