Aprobaron Ley contra la mutilación genital femenina, pero MinIgualdad sigue sin esperanza de revivir: el Congreso en su última semana

Queda solo una semana de la agenda Legislativa: los proyectos que no se aprueben deberán volver al Congreso el próximo semestre, ubicarse de nuevo en la línea de inicio de primer debate y luchar para no quedar, de nuevo, rezagados. De aquel destino lograron huir varios: la Ley de la Música, la Ley contra la Mutilación Genital Femenina, la Ley Nuclear, Ley ‘Por la niñez y adolescencia libre’, Ley contra el abuso sexual de animales; y reformas a los regímenes aduaneros y la donación de órganos en Colombia. El tiempo se agota para otros, entre ellos, dos proyectos de Ley que son de alto interés para el Gobierno Nacional: el que podría revivir al Ministerio de la Igualdad, y el que necesitan para reglamentar la jurisdicción agraria. Pero también sigue en espera la Ley Jineth Bedoya Lima, que haría obligatoria la capacitación para identificar y tratar violencias basadas en género, y aplicaría a todos los funcionarios públicos del país. Apenas fue aprobada en tercer debate hace un día, pero el tiempo apremia: no se trata solo de un proyecto, es una medida de reparación exigida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Colombiano. En tercer debate también sigue el proyecto de ley de Angélica Lozano, del Partido Verde, que busca regular los contratos por prestación de servicios para garantizarle más derechos a los trabajadores y poner límites a este tipo de contratación, que a veces puede resultar abusiva.

Proyectos de Ley aprobados por el Congreso

La iniciativa legislativa, impulsada por los representantes Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada, busca fortalecer la sostenibilidad económica y cultural de la industria musical colombiana. Su principal apuesta es la creación del Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música, una herramienta inspirada en el modelo de financiación del cine nacional que permitirá destinar recursos a procesos de creación, formación, investigación y circulación artística.

El proyecto también contempla incentivos tributarios para el sector, entre ellos la eliminación del IVA en la compra de instrumentos musicales y de equipos tecnológicos especializados, tanto de software como de hardware, utilizados en la producción sonora. Además, establece reglas para facilitar la movilidad de músicos y técnicos, incluyendo condiciones para el transporte de instrumentos en vuelos comerciales y la promoción de visas especiales que favorezcan su participación en escenarios internacionales. Con el propósito de impulsar la renovación del ecosistema musical, la propuesta fija criterios de inclusión para los festivales financiados con recursos públicos. En ese sentido, al menos el 40 % de los artistas programados deberán ser músicos emergentes o mujeres. La iniciativa también reconoce de manera formal el papel de las músicas tradicionales, comunitarias y de transmisión viva como parte fundamental del patrimonio cultural del país.

Ley contra la mutilación genital femenina

En Pueblo Rico, Risaralda, mueren más niñas que niños. De hecho, según reportes de las mujeres de la comunidad rural, en una vereda nacieron diez niñas y murieron cinco. La respuesta a aquella tasa de mortalidad se encuentra en un acto de violencia física, simbólica, sexual y emocional que aún enfrentan miles de mujeres en Colombia: la ablación genital. Claudia Queragama Pepe, de la comunidad Emberá Chamí, ya era adolescente cuando, investigando, descubrió que, según innumerables libros de anatomía y biología, las mujeres tenían clítoris. La pregunta inevitable fue: “¿Y yo por qué no lo tengo?”. Así nació la iniciativa que, el 10 de junio, por fin vio la luz verde en el Congreso.

Todo quedó bajo la Ley 440 de 2025, también conocida como “Niñas sin Ablación”, una iniciativa que estableció un marco normativo para la prevención, atención y erradicación de la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia, con enfoque de derechos humanos, salud pública e interculturalidad. La iniciativa de carácter multipartidista, fue impulsada en el Congreso por las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Carolina Giraldo (Alianza Verde) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), quienes lideraron su radicación, construcción y trámite legislativo. En la escritura, investigación y formación del proyecto participaron también líderes Emberá, como Claudia Queragama Pepe.

En conversación con EL COLOMBIANO, Ángela Anzola, directora de la Fundación PLAN (que apoyó el proyecto de Ley), explicó: ”El enfoque no puede ser estigmatizar a las comunidades. El machismo y la misoginia son fenómenos estructurales presentes en toda la sociedad, no exclusivos de ciertos territorios. Por eso, el reto es cómo establecer un diálogo respetuoso: cómo llegar a una comunidad y cuestionar una práctica sin imponer ni estigmatizar”.

La Ley Nuclear

La Ley Nuclear le permitirá a Colombia fortalecer sus capacidades científicas, médicas y energéticas mediante la creación de la Agencia Nacional de Energía Nuclear. Además, permitirá avanzar hacia la construcción de un reactor nuclear de investigación capaz de producir insumos para el tratamiento del cáncer. Esto reduciría la dependencia de proveedores y fortalecería la soberanía sanitaria del país. Entre los insumos se encuentran radiofármacos, que se usan para el diagnóstico y tratamiento de cáncer. No es algo menor: según cifras del Ministerio de Salud, el cáncer se ha consolidado como la segunda causa de muerte en Colombia, con aproximadamente 118.000 nuevos casos al año y cerca de 57.000 muertes asociadas a esta enfermedad.

Este proyecto también crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear estará adscrita al Ministerio de Minas y Energía y tendrá funciones como la expedición de licencias y permisos, la inspección de instalaciones que utilicen materiales nucleares o radiactivos, la imposición de sanciones y la verificación del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de uso pacífico de la energía nuclear.

Ley “No más Zoofilia”

El proyecto de ley propone castigar con penas de prisión a quienes cometan actos sexuales contra animales. Es decir, quienes incurran en conductas de zoofilia podrán enfrentar penas de prisión entre 48 y 55 meses. Además, la norma contempla multas que van de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La ley también establece sanciones adicionales para los responsables. Entre ellas se encuentra la inhabilidad de uno a tres años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales. Asimismo, se prohibirá la adquisición, tenencia, cuidado o refugio de animales por parte de las personas condenadas por este delito. Las sanciones también serán más severas si el animal muere como consecuencia de las agresiones o si se presentan otras circunstancias que aumenten el daño causado.

Ley ‘Por la niñez y adolescencia libre’

Esta Ley busca castigar más severamente a quienes recluten menores de edad para inmiscuirlos en el conflicto armado colombiano. Fue liderada por Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, y aprobada con 122 votos. Anteriormente, el delito de reclutamiento forzado de menores de edad se castiga con penas que oscilan entre los 13 y los 23 años de cárcel. Sin embargo, la nueva ley eleva significativamente ese castigo, estableciendo condenas de entre 40 y 50 años de prisión, que corresponden al máximo rango de sanción permitido por la legislación penal colombiana.

Además del endurecimiento de las sanciones, la ley incorpora una estrategia de prevención que estará a cargo de RTVC y la Defensoría del Pueblo. El texto también aborda el papel de las plataformas digitales en los casos de reclutamiento de menores, al establecer acciones para controlar y dificultar que estos espacios sean utilizados por grupos ilegales para contactar a niños y adolescentes. “Vamos a ponerle en cintura a las plataformas, porque por allí estaban llegando a nuestros menores”, dijo López.

Reformas aduaneras y reformas a la donación de órganos en Colombia