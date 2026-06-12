Aprobaron Ley contra la mutilación genital femenina, pero MinIgualdad sigue sin esperanza de revivir: el Congreso en su última semana

Queda solo una semana de la agenda Legislativa: los proyectos que no se aprueben deberán volver al Congreso el próximo semestre, ubicarse de nuevo en la línea de inicio de primer debate y luchar para no quedar, de nuevo, rezagados.
De aquel destino lograron huir varios: la Ley de la Música, la Ley contra la Mutilación Genital Femenina, la Ley Nuclear, Ley ‘Por la niñez y adolescencia libre’, Ley contra el abuso sexual de animales; y reformas a los regímenes aduaneros y la donación de órganos en Colombia.
El tiempo se agota para otros, entre ellos, dos proyectos de Ley que son de alto interés para el Gobierno Nacional: el que podría revivir al Ministerio de la Igualdad, y el que necesitan para reglamentar la jurisdicción agraria.
Pero también sigue en espera la Ley Jineth Bedoya Lima, que haría obligatoria la capacitación para identificar y tratar violencias basadas en género, y aplicaría a todos los funcionarios públicos del país.
Apenas fue aprobada en tercer debate hace un día, pero el tiempo apremia: no se trata solo de un proyecto, es una medida de reparación exigida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Colombiano.
En tercer debate también sigue el proyecto de ley de Angélica Lozano, del Partido Verde, que busca regular los contratos por prestación de servicios para garantizarle más derechos a los trabajadores y poner límites a este tipo de contratación, que a veces puede resultar abusiva.