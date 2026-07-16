Consejo de Estado suspende decreto que eliminaba prima de $18 millones para congresistas, ¿por qué?

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que derogó la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas.

El documento fue demandado mediante una acción de nulidad que actualmente estudia la alta corte.

En este proceso se solicitó la suspensión provisional al considerar que la medida podría afectar los derechos de servidores de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades cuyos funcionarios comparten el mismo régimen salarial y prestacional establecido por la Ley 4ª de 1992.

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