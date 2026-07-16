Más de 2,5 millones de colombianos tienen diabetes: especialistas alertan por el subdiagnóstico

La diabetes, la obesidad y otros trastornos hormonales continúan ganando terreno en Colombia y representan uno de los principales desafíos para el sistema de salud. En el marco del Día Nacional del Endocrinólogo, que se conmemora el 24 de julio, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo hizo un llamado a fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno de estas enfermedades.

De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo, en el país había 2.597.719 personas con diabetes mellitus al cierre de agosto de 2025. Sin embargo, los especialistas advierten que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que se estima que cerca de la mitad de quienes padecen esta enfermedad aún no han sido diagnosticados.

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Esto significa que miles de personas conviven con la diabetes sin saberlo y, en muchos casos, solo consultan cuando ya presentan complicaciones que afectan órganos como el corazón, los riñones, la retina o el sistema nervioso.

Según la Asociación Colombiana de Endocrinología, el país atraviesa una transición epidemiológica marcada por el aumento de enfermedades metabólicas relacionadas con el envejecimiento de la población, el sedentarismo, la alimentación poco saludable y otros factores de riesgo modificables.

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