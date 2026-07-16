Donald Trump confirma que asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, informó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
“Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos”, dijo Leavitt en rueda de prensa.
“Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso”, insistió Leavitt.
El mandatario estadounidense también asistirá el viernes a una recepción que la FIFA organizará en la Torre Trump en Nueva York, añadió Leavitt.