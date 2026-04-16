La Policía tiene que vigilar la seguridad en los estadios de Colombia: Consejo de Estado

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que la Policía no puede ser desplazada ni reemplazada por empresas de vigilancia privada en los partidos de fútbol profesional y en otros eventos con grandes concentraciones de personas, en un concepto emitido el 17 de septiembre de 2025 y dado a conocer este jueves 16 de abril de 2026, tras el levantamiento de la reserva legal por parte del Ministerio del Interior.
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