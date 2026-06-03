La ruta al Tour de Francia no se detiene: el plan de Vingegaard y Pogacar, y los colombianos que entran en acción

Antes del Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona, España, se tendrán algunas carreras en la que se sabrá el estado de forma de muchos candidatos al título. Pero lo que sí es claro es que muchos de ellos no rivalizarán previamente antes de que se abra el telón de la edición 113 de la Grande Bouclé, considerada la cita más prestigiosa del ciclismo mundial.

Luego del final del Giro de Italia el pasado domingo en Roma, donde el danés Jonas Vingegaard (Visma) alzó el título luego de la superioridad mostrada en las 21 etapas disputadas, ganando además cinco de ellas, muchos lamentan que previo al Tour, los grandes favoritos no se encuentren en otras pruebas para ver sus enfrentamientos directos.

Por ejemplo, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) y Vingegaard, ganadores de cuatro y dos títulos del Tour, respectivamente, en los últimos seis años, solo volverán a coincidir, como viene siendo la tradición, en la carrera francesa que finalizará el 26 de julio en París.

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Como expresó el propio Vingegaard, y después de unos días de reposo con sus seres queridos, se desplazará a Tignes, en los Alpes franceses, para completar su preparación.

“Estoy convencido de que es la mejor preparación para el Tour y de que llegaré aún más fuerte”, sostuvo el ganador de dicha prueba en los años 2022 y 2023.

Pogacar, vencedor en 2020, 2021, 2024 y 2025, sí probará sensaciones antes, esta vez durante la Vuelta a Suiza, desde este 17 de junio. En lo que va de temporada, el esloveno ya conquistó la Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Tour de Romandía.

Por su parte, la nueva estrella del pedalismo, el francés Paul Seixas, de 19 años y en representación del Decathlon CMA CGM Team, tomará la salida este domingo en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes, antes conocido como el Critérium del Dauphiné. Allí espera reaparecer, tras su retiro por caída en el Giro, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain), así como el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Bora) y el huilense Hárold Tejada (Astana).

Pero antes de esas importantes pruebas de cara al Tour y en el que por Colombia actuarán Tejada, su compañero Sergio Higuita, Éiner Rubio (Movistar) y Dani Martínez, hay otras competencias del calendario UCI en la que los representantes nacionales se vienen destacando.

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Por ejemplo, este miércoles, en el Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, el cundinamarqués Iván Sosa fue subcampeón. Su compañero del Equipo Kern Pharma, el español Ibon Ruiz, ganó en el recorrido de 152 kilómetros entre Puget-Théniers y Valberg. El Sibiu Cycling Tour 2026, del 4 al 7 de julio en Rumania, será el próximo desafío de Sosa.

De otro lado, en Bélgica, y luego de tres etapas disputadas, el antioqueño Samuel Flórez (Modern Aventure) cedió este miércoles el liderato de la montaña del Ethias-Tour de Wallonie. Este jueves, cuarta fracción, de 166,7 km entre Dison y Eupen.

Además, este jueves comienza la edición 70 de la Ronde de l’Oise, certamen de categoría UCI Europe Tour 2.2 que se celebra hasta el domingo en el departamento francés de Oise, donde actuarán los colombianos Juan Felipe Rodríguez y Miguel Ángel Marín, del EF Education.

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