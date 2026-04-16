Otro revés para Petro: dejan en firme fallo que limita sus alocuciones, ¿acatará?

El pulso jurídico por el uso de las alocuciones presidenciales tuvo un nuevo capítulo. El Consejo de Estado decidió mantener en firme la sentencia que ordena regular estas intervenciones, tras negar las impugnaciones presentadas por la Presidencia, el sistema de medios públicos y el regulador del sector.

La determinación fue adoptada por la Sección Tercera del alto tribunal, que concluyó que no había razones para revocar el fallo inicial.

En esa decisión se había advertido que las alocuciones no estaban debidamente justificadas en aspectos como su contenido, frecuencia y duración, lo que podía afectar el equilibrio informativo.

De hecho, según el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en tres años y tres meses de gobierno las alocuciones del presidente Gustavo Petro han acumulado un total de 48 horas y 33 minutos. En contraste, las intervenciones de sus antecesores, a lo largo de 18 años, sumaron en conjunto 29 horas y 2 minutos.

Las entidades involucradas —entre ellas la Comisión de Regulación de Comunicaciones— cuestionaron el alcance de la tutela que dio origen al caso. Argumentaron que el fallo imponía obligaciones no previstas en la ley, interfería con sus competencias y planteaba problemas de constitucionalidad.