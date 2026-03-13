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¡Un buen plan de finde! El festival de literatura de Carolina del Príncipe

Lo invitamos a conocer este municipio, a menos de dos horas de Medellín, y toda su fiesta literaria que comenzó este viernes 13 de marzo.

  • Victor Gaviria y Sara Jaramillo estarán este fin de semana en Carolina del Príncipe. Foto Julio César Herrera
    Victor Gaviria y Sara Jaramillo estarán este fin de semana en Carolina del Príncipe. Foto Julio César Herrera
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 2 horas
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Esta es la segunda edición del Festival de Literatura en Carolina del Príncipe, municipio del norte de Antioquia. Un festival que nació gracias a la iniciativa de la editorial Grammata en asocio con el ITM y la alcaldía de dicho municipio. También se sumó a esta iniciativa el Taller de letras Jordi Sierra i Fabra.

“Es una feria que organizamos y estamos muy orgullosos de esta segunda edición que organizamos, los escritores antioqueños se vincularon también y habrá muchas actividades, talleres para jóvenes y adultos”, nos cuenta Wilson Mendoza, fundador de Grammata.

El festival tendrá una muestra comercial no solo de libros, sino también de gastronomía, que comienza este viernes a las 3:00 de la tarde.

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Entre la programación estará invitado Wilson Rouge, quien hablará de la escritura de paisajes sonoros este viernes a las 2:00 de la tarde. Una hora después será la charla Héroes de Papel con Juan Pablo Hernández.

En cuanto a presentación de libros, este viernes a las 4:30 será del libro El susurro que nos persuade, de Carlos Agudelo Montoya, y a las 6:30, del libro El Fracasador, de David Betancourt.

El sábado, a las 10:30 de la mañana, habrá un taller de composición en verso, con James Alzate, del ITM, quien también es trovador y explicará la creación desde la métrica, la rima y la sonoridad de las palabras.

A las 3:00 de la tarde será la presentación del cuento de Sara Jaramillo ilustrado por Valentina Toro llamado La cabeza del degollado. Ambas estarán conversando con Marcela Guiral. “Es además la memoria del mismo pueblo porque la historia nace en Carolina del Príncipe”, cuenta Mendoza.

Y finalmente, este sábado a las 6:00 de la tarde habrá un conversatorio con Víctor Gaviria.

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