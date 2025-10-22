¿El mismo “globo”? A Petro no le dan los tiempos ni los requisitos para recoger firmas y hacer una Constituyente

El ‘fantasma’ de la Constituyente no se ha ido. El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en esa idea que lleva planteando desde principios de 2024 —incluso desde antes en privado, según fuentes— de cambiar la Constitución de 1991, a pesar de haber prometido literalmente sobre mármol que no lo iba a hacer.
El problema para él y el Gobierno es que bajo el contexto actual es inviable. Aunque la Constitución Política de 1991 contempla la figura de la Asamblea Constituyente como un mecanismo excepcional de reforma, dicha convocatoria no puede provenir directamente del Ejecutivo, sino únicamente del Congreso o de la ciudadanía.
Lo que está intentando hacer el Gobierno es vender la idea de que por ser mediante recolección de firmas, entonces sería de iniciativa popular. Pero detrás está todo el Ejecutivo desplegado para ese propósito. Y aún si lograran las firmas, las fechas ya no alcanzan para que una eventual Constituyente, en un escenario remoto, se hiciera en este Gobierno que termina en agosto de 2026.
Entonces, ¿por qué insiste el jefe de Estado en esa idea? Todo indica que es un caballo de batalla de cara a las elecciones. Así como la amenaza de hacer una consulta para aprobar algunas reformas que el Congreso negó, la Constituyente es otro instrumento al servicio de la interpretación de la Casa de Nariño, que por ejemplo apoyó justo antes de entrar al gabinete el ahora ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.