¿Qué hay detrás de la insistencia de Petro en hacer una consulta popular?

Desde China, a cientos de miles de kilómetros de Colombia, el presidente Gustavo Petro decidió que no se dará por rendido frente al hundimiento de la consulta popular y volverá a presentar al Congreso ese mecanismo contemplado en la Constitución, pero añadiendo una pregunta sobre los medicamentos. “Por eso presento el lunes la consulta popular con una nueva pregunta: que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades que padecen las personas”, señaló.



No importa que el Congreso haya “resucitado” la reforma laboral y curse su trámite desde la Comisión Cuarta con la posibilidad de que sea aprobada por el Legislativo antes de que se acabe la actual legislatura el 20 de julio. No importa tampoco la decisión del Senado de votar negativamente su convocatoria, principalmente porque dos los congresistas del Pacto Histórico no estaban al momento de la votación. Ni mucho menos importa que electoralmente una eventual consulta implique que salgan a votar más de 13 millones de personas y que cada pregunte necesite por lo menos la mitad de los votos por el “Sí” para superar su umbral.