Si bien el partido MIRA figuraba en las cuentas del Gobierno Nacional para aprobar la consulta popular , finalmente sus tres senadores votaron “No” e inclinaron la balanza. El resultado fue apretado: 47 votos por el “Sí” y 49 por el “No”. Ello da cuenta de lo estratégico que era contar con los apoyos de la colectividad cristiana que, hasta último momento, guardó silencio y no hizo pública su postura.

Esa actitud reservada y ciertamente sigilosa generó ruidos en los corrillos políticos por el supuesto apoyo que el partido le daría al Ejecutivo. Ante ello, el senador Manuel Virgüez Piraquive , presidente de la colectividad, explicó en diálogo con EL COLOMBIANO el sentido de su voto y las razones por las que manejaron el tema con cautela. Incluso, reconoció que sí hubo acercamientos del Gobierno , pero que al final no rindieron fruto para cambiar su “No” a la consulta.

Cuando decidimos apoyar la ponencia que archivaba la reforma laboral, se desató una persecución y un hostigamiento por parte del Gobierno Nacional. No hubo argumentos políticos o jurídicos, sino agravios en el tema religioso. Y eso también lo empezó a replicar RTVC y los canales oficiales.

Sí consideramos que se necesita una reforma, pero no como la estaba presentando el Gobierno. En su momento, la ministra de Trabajo ( Gloria Inés Ramírez ) no quiso conciliar ni concertar modificaciones. Querían imponer sin ningún tipo de modificación el proyecto.

No fue un proceso fácil. Todo este ha sido un proceso complejo, porque nosotros venimos de hacer un ejercicio apelando a la ciudadanía. Para tomar una decisión frente a la reforma laboral el partido hizo unas encuestas a nivel nacional. Fueron 22.000 entre trabajadores y empresarios. Ese insumo fue el que primeramente nos llevó a tomar la decisión de firmar la ponencia de archivo de la reforma laboral.

Solamente hubo acercamiento dentro de la plenaria del Senado, no por fuera de las instalaciones. Nunca nos reunimos ni nos vamos a reunir con el Gobierno a puerta cerrada ni en Palacio de Nariño , porque somos un partido independiente.

Claro. Nos costó un poco porque al no pronunciarnos empezaron a especular con nuestras posiciones y a decir que nos reunimos con el Gobierno, que nos compraron. Pero en la misma votación, después de escuchar las diferentes posturas, tomamos la decisión de no apoyar la consulta. Nuestros votos fueron los que hicieron la diferencia.

El Gobierno, los medios y los partidos políticos querían siempre que nosotros nos pronunciáramos . Pero también, por la experiencia que hemos tenido en el Congreso, no quisimos adelantar nuestra posición, era hacerle juego al Gobierno.

¿Los diálogos fueron con el ministro Benedetti?

No, quien se acercó fue el ministro de Trabajo. También se acercó a nosotros el doctor Jaime Dusán, presidente de Colpensiones. Lo conozco porque fui compañero de Senado con él.

¿Hubo algún tipo de ofrecimiento?

No, simplemente acercamientos para que nos sentáramos a charlar el tema de la consulta. Dijimos que no lo íbamos a hacer y que ya teníamos una posición definida, pero que se iba a conocer hasta el último momento de la decisión. No hubo nada más allá de ese acercamiento dentro de lo normal, que es legítimo.

¿Qué postura tomarán frente a la resucitada reforma laboral?

Uno de nuestros puntos era que si revivía la reforma laboral era un insumo para votar “No” a la consulta. Era uno de nuestros criterios. Nosotros votamos a favor de revivir la reforma laboral e inclusive radicamos un proyecto similar en materia laboral. Esa propuesta que tiene el partido Mira se hizo con base también en los resultados de la encuesta, de manera que somos proreforma laboral.

Tenemos datos, cifras y entrevistas en las que varios empresarios han concertado y han flexibilizado su posición frente al tema de horarios de dominicales y horas nocturnas. Estaremos apoyando la reforma laboral del Gobierno, pero con base en lo que se vaya a discutir y con base en los resultados de nuestras encuestas.

