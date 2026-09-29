Contraloría alerta por posibles pagos sin debido respaldo por $88.0000 millones del MinIgualdad

Tras varias denuncias por el manejo de recursos, la Contraloría puso la lupa sobre el Ministerio de Igualdad, actualmente en liquidación.
El organismo de control adelanta diligencias para reconstruir el recorrido del presupuesto asignado a la cartera entre 2023 y 2026 y verificar cómo fueron realizadas las transferencias, los contratos y los pagos.
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Uno de los principales focos de la revisión es una alerta relacionada con pagos por más de $88.000 millones que tendrían insuficiencia documental. El contralor Jorge Laverde explicó que el objetivo de la actuación es establecer qué ocurrió con esos desembolsos.
La lupa también está puesta en la Fiduagraria, administradora de FonIgualdad, creado como el brazo financiero y de contratación flexible del Ministerio de la Igualdad.