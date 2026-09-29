OpenAI cancela el lanzamiento de GPT-6.1 Astra por problemas de seguridad: “Mostró mayores niveles de engaño”

A principios de septiembre, OpenAI anunció GPT‑6 Astra, el que sería “el modelo más inteligente y alineado del mundo”, según la compañía tecnológica. Esta actualización, que poco ha ido desplegando para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, tiene una alta capacidad de razonamiento matemático, también es eficiente a la hora de aprender y cumple con los niveles de seguridad requeridos para su uso público.
Al igual que ha ocurrido con otras versiones, el propósito de los desarrolladores de la empresa es presentar nuevas versiones con funciones más avanzadas. Por eso es que en octubre OpenAI tenía pensado realizar el lanzamiento de GPT-6.1 Astra, el cual fue cancelado este lunes.
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Luego de que los investigadores llevaran a cabo una serie de pruebas de seguridad internas, tomaron la decisión de aplazar la presentación de este sistema diseñado para ejecutar tareas de alto nivel de complejidad sin asistencia humana.
Saachi Jain, jefa de sistemas de seguridad de OpenAI, afirmó que el nuevo modelo “no cumplía del todo con los estándares” de la empresa.
En conversación con el medio de comunicación estadounidense The Wall Street Journal, la directiva explicó que se presentaron fallas de dos frentes. El primero es que el sistema no tenía los estándares de la compañía en las pruebas de alineación, que evalúan si una IA comprende y sigue las instrucciones y objetivos planteados por las personas.