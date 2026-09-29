Contraloría detectó hallazgos fiscales por $39.000 millones e irregularidades reiteradas en el PAE

La Contraloría General de la República puso la lupa sobre los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y encontró presuntas irregularidades que comprometerían $39.139 millones.

De acuerdo con el organismo de control, en las actuaciones adelantadas se identificaron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tiene posible incidencia penal y cinco fueron determinados para indagación preliminar.

Los resultados hacen parte de 32 auditorías de cumplimiento realizadas durante 2026 sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación ejecutados para el programa en 2025.

Además, 41 hallazgos tienen incidencia fiscal por $39.139 millones, relacionados principalmente con problemas en la ejecución de los contratos, sobrecostos y mayores valores pagados.

Según la Contraloría, el 60 % de los hallazgos fiscales está relacionado con falencias en la ejecución contractual, entre ellas debilidades en la planeación, el manejo de la información, la supervisión y el control.

Otro 30 % corresponde a sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones alimentarias, mientras que el 10 % restante está relacionado con mayores valores pagados.

La situación genera preocupación porque no se trata de cualquier entidad. Es el organismo encargado de gestionar los recursos destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes durante su jornada escolar.

La Contraloría señaló que las situaciones encontradas se han presentado de manera reiterada y advirtió que estas irregularidades comprometen recursos públicos que deberían estar destinados a la atención de los estudiantes.

A esto se suma que, según las cifras oficiales del PAE, la cobertura nacional para 2026 es del 87 %. “Esto significa que cerca de 1 millón de estudiantes todavía no reciben alimentación escolar en sus entornos educativos”, aseguró la entidad.