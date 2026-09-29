Adiós a 50 años de velas y mechones: 120 familias de Bocas de Atrato estrenan energía solar con inversión de la Gobernación

Para llegar a Bocas de Atrato, corregimiento de Turbo, hay que salir del puerto de Turbo en lancha y adentrarse en el Golfo de Urabá durante unos diez minutos, hasta donde el río Atrato se abre al mar Caribe.

Las embarcaciones que navegan entre Antioquia y Chocó suelen hacer una parada allí: los agentes de la Armada Nacional revisan los documentos y los pasajeros aprovechan a calmar el hambre con para un pescado con patacón.

Lo que hasta hace poco no había en ese pedazo de Urabá era luz eléctrica. Desde 1973, sus cerca de 1.500 habitantes aprendieron a vivir con velas, mechones y plantas de combustible que funcionaban solo por horas.

Entérese: Sonsón instala sistemas de energía solar para llevar energía a zonas alejadas, ¿cuántos van?

Eso empezó a cambiar. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Electrificación, instaló 120 sistemas solares fotovoltaicos —uno por vivienda— en el Consejo Comunitario Bocas de Atrato, con una inversión de 4.400 millones de pesos ejecutada por la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA). Es la primera vez que esta comunidad afrodescendiente tiene acceso permanente a la energía eléctrica.

”Nosotros utilizábamos hielo que traíamos desde Turbo para conservar el pescado. En las noches compraba velas, y cuando ya tenía la forma, compraba una plantita y así”, contó uno de los habitantes en entrevista con Telemedellín. “Ha sido muy duro. Nosotros tantos años peleando esto de la energía, hasta que por fin logramos el proyecto de los paneles” afirmó otro.