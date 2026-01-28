Contraloría revela detalles del multimillonario contrato de los 17 aviones Gripen

La Contraloría anunció este miércoles que adelanta una inspección especial a la contratación de la millonaria adquisición de la flota de aviones de combate Gripen, fabricados por la firma sueca SAAB, y adquiridos por parte del gobierno de Gustavo Petro.
Pese al hermetismo inicial que suele rodear las compras de defensa, el ente de control confirmó que, tras una insistencia legal, logró acceso a documentación clasificada como “secreta y ultrasecreta en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)”.