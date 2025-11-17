Petro defiende compra de aviones Gripen y responde por Verónica Alcocer en medio de polémica nacional

El presidente Gustavo Petro salió al ruedo político desde sus redes sociales para responder de frente a la tormenta que estalló alrededor de la compra de los aviones Gripen y de las críticas contra la primera dama, Verónica Alcocer.
Con un tono directo, aseguró que el acuerdo firmado con el Gobierno de Suecia no tiene sobrecostos y que se trata de una negociación que lleva años en marcha, incluso desde antes de su administración.
Según el mandatario, el contrato incluye aviones nuevos con offset, mantenimiento, repuestos y transferencia tecnológica. “La negociación de los Gripen ha durado todo mi gobierno”, afirmó, recordando que las propuestas de varios países venían desde el Ejecutivo anterior.
También mencionó que la Fuerza Aérea Colombiana participó en la selección y respaldó la opción más conveniente.