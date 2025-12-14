Contrataciones a dedo, aislacionismo y derroche presupuestal: carrera diplomática advierte por impacto de decisiones de Petro

Una gran cantidad de errores viene cometiendo el presidente Gustavo Petro en el manejo de las relaciones internacionales del país y de ello hace parte la forma como administra las embajadas y cónsules que representan a Colombia en el mundo.
Así lo advierten miembros de la carrera diplomática que cuestionan el efecto que tendrá para el futuro eliminar requisitos para nombrar embajadores y cónsules que representan a Colombia en el exterior, sumado a lo que ya se viene dando de contrataciones a dedo y de personas con intereses políticos.
Le recomendamos: Una papa caliente: canciller Villavicencio le ofreció asilo a Nicolás Maduro
Colprensa habló con los presidentes de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), quienes advirtieron cómo estas decisiones están dejando al lado al país de procesos internacionales que traerían grandes beneficios económicos y de inversión.
El gobierno Petro busca eliminar el requisito del inglés para ser embajador y cónsul, pero también otros requisitos para ser nombrado en estos cargos. Con este cambio, solo bastaría tener nacionalidad colombiana por nacimiento y tener 25 años, incluso sin ser bachiller.
En otras noticias: Se cayó nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina por no poder ingresar al territorio para acreditarse, ¿cobró estos meses?
Aunque el presidente Petro ha insistido en que esta decisión es incluyente en la medida en que cualquier “hijo de campesino” podría ser representante de Colombia en el exterior, lo cierto es que abre una peligrosa puerta para que presidentes puedan “nombrar a dedo” a quienes quieran y desmejorar la cara de Colombia en el exterior.
“Definitivamente, con esta práctica es peor la cura que la enfermedad. ¿Qué diplomacia queremos tener en el exterior? Una diplomacia preparada y con experiencia que proyecte positivamente la imagen de Colombia en el exterior o una que simplemente defienda los intereses de los gobiernos”, cuestiona Camilo Viscaya, presidente de Unidiplo.
Señalan los representantes del cuerpo diplomático en Colombia que esta errática decisión del gobierno se entiende en su gravedad en dos puntos importantes: el nombramiento a dedo sin experiencia y el retroceso institucional que significa y que terminaría afectando las relaciones con otros países.