Una papa caliente: canciller Villavicencio le ofreció asilo a Nicolás Maduro

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro estaría dispuesto a darle asilo al dictador Nicolás Maduro un eventual escenario. Así como suena. Contexto: “Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro En Caracol Radio, Villavicencio sostuvo que, ante una transición exigida por Estados Unidos, “seguramente Colombia le daría un asilo si es que así se necesita”, y agregó que en contextos de crisis “hay que negociar”. La hipótesis no quedó ahí. Al preguntársele si se imaginaba a Maduro residiendo en Colombia, respondió: “No creo que eligiera a Colombia. Yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”. Horas después, en un evento en San Andrés, la funcionaria matizó su posición al precisar que no existe hoy una solicitud formal: “En este momento no hemos recibido ninguna solicitud que debamos valorar”, aunque reiteró que Colombia es “respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y refugio” y debe estudiar cualquier petición que llegue. El mensaje quedó claro: el Gobierno Petro es aliado del régimen.

¿Qué hay detrás?

El anuncio de Villavicencio no es casual. Llega cuando Estados Unidos exige la salida de Maduro y mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe. El presidente Donald Trump le dio un ultimátum y, según reportes internacionales, Maduro habría dicho estar “listo” para dejar el poder si recibe garantías de amnistía para él y su círculo familiar.

En ese ambiente, tiene múltiples implicaciones que Colombia —país vecino y principal receptor del éxodo venezolano, y además con 20 colombianos aún secuestrados por el régimen de Maduro— sugiera estar dispuesta a considerar un asilo para el dictador. Para Luis Fernando Vargas-Alzate, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad EAFIT, el gesto envía una señal, por decir lo menos, confusa: “Estamos ante un dictador que tiene colombianos y venezolanos secuestrados. Nuestra defensa del Estado de derecho tendría que ser inquebrantable. No podemos acolitarlos ni apoyarlos”. Para el experto, la postura del Gobierno es difícil de justificar frente al historial de violaciones de derechos humanos del régimen. Por otro lado, Camilo González, internacionalista de la Universidad Javeriana, señala que el asilo es, por definición, una decisión unilateral de los Estados, y recuerda que Colombia tiene una larga tradición de otorgarlo a expresidentes, opositores y figuras perseguidas políticamente. Desde esa óptica, la decisión podría tener una suerte de lógica estratégica: “Es una idea muy resistida, pero también muy práctica para impulsar una transición democrática en Venezuela. Un asilo saca del juego al mayor obstáculo del proceso, que es Maduro”. González subraya que, si Maduro llegara a pedir protección en Colombia, esta se concedería o negaría bajo criterios exclusivamente jurídicos, y que esa decisión podría variar según quién gane las elecciones de 2026. “Otra historia sería con un gobierno alternativo”, advierte.

Las otras opciones de Maduro

Aunque el Gobierno Petro le abra las puertas al dictador, revelaciones de medios internacionales coinciden en que Maduro probablemente elegiría un destino más lejano. Hay dos opciones sobre la mesa.