“Colombia no tendría por qué decirle que no”: gobierno Petro no descarta darle asilo a Maduro

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro estaría dispuesto a darle asilo al dictador Nicolás Maduro. Así lo aseguró en una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio, asegurando que esa opción habría que negociarla. “Yo pienso que en el momento de tensión que existe pues hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige pues una transición, un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar”, expresó la canciller. Lea también: ¿Se acerca la salida de Maduro? Lo que hay detrás de la supuesta “negociación” y qué tan real es que deje el poder “Si esa salida implica que él deba pues vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, agregó la funcionaria.

En la misma entrevista, la periodista le pregunta a la canciller si se imagina a Maduro en Colombia. “No, me imagino que estaría pues ya retirado y aunque no creo que eligiera a Colombia, no, yo pienso que elegiría pues algún sitio más distante y más tranquilo”. Las palabras de la canciller Villavicencio llegan en un momento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela donde el presidente Donald Trump ha sostenido comunicaciones con el líder chavista buscando una salida negociada del dictador. Dentro de esos diálogos que han sostenido Trump y Maduro, una de las condiciones para negociar ha sido que el dictador venezolano salga del país, algo que no ha sido posible, pese a que desde la Casa Blanca había recibido un ultimátum para que abandonara Venezuela.

Contrario a las pretensiones de Estados Unidos, Nicolás Maduro no solo permanece en Caracas, sino que desde allí aprovecha para lanzar mensajes desafiantes contra la Casa Blanca. “Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al Gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país”, dijo el líder chavista en su última intervención pública, en donde además le hizo un guiño a Colombia. “Le digo al pueblo de Colombia: más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”, fue el llamado que el dictador venezolano le hizo al presidente Gustavo Petro haciendo alusión a un Estado que hasta 1831 unió históricamente a lo que hoy en día se conoce como los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Dichos guiños no han sido ignorados por Gustavo Petro, quien ha afirmado que Venezuela merece una transición pero sin la intervención de Estados Unidos. “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, escribió días atrás el presidente colombiano en su cuenta de X, mencionando la amnistía general, una propuesta que le ha hecho Maduro a Estados Unidos y que ha sido rechazada por el gobierno de Trump.