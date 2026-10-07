Abelardo endurece la austeridad: viajes al exterior “económicos” y bajo el aval de Presidencia

Bajo el lema de “austeridad”, el Gobierno Nacional puso en marcha nuevas medidas de control del gasto público. A través de la Circular 06, firmada por la Presidencia, se impartieron instrucciones a ministros, directores de departamentos administrativos y demás entidades que reciben recursos del Presupuesto General para reforzar las políticas de “poco gasto”.
La directriz, emitida tras la presentación y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, insiste en la necesidad de limitar los gastos asociados a viajes oficiales y actividades de publicidad, en línea con las disposiciones vigentes sobre disciplina fiscal.
Uno de los principales cambios consiste en que las entidades deberán dar prioridad a reuniones, encuentros y eventos virtuales antes de tramitar desplazamientos físicos de servidores públicos.