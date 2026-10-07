De la Espriella promete “cazar uno a uno” a responsables del asesinato de Miguel Uribe y dice que “los que lo mataron son amigos de Petro”

Durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, realizado este miércoles 7 de octubre en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al avance de las investigaciones por el asesinato del dirigente político y aseguró que su gobierno seguirá buscando a los responsables: “El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno”, afirmó.
Como homenaje a la memoria de Miguel Uribe, De la Espriella anunció que una plaza pública llevará su nombre y fijó la postura del gobierno respecto al alcance de las investigaciones: “la verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo, ni en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen”.
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Si bien las autoridades han logrado reconstruir una parte significativa de la red criminal que intervino en el atentado, el mandatario señaló que el expediente sigue incompleto mientras no se responda a la interrogante central del caso: “¿Quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay?”, cuestionó De la Espriella, al señalar que esa respuesta debe establecerse “con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”.