Corcho será cabeza de lista al Senado del Pacto, ¿por qué se bajó Pizarro?

Luego de que la exministra de Salud Carolina Corcho quedara de segunda en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, se avivó el debate de si sería ella la cabeza de la lista al Senado o la congresista María José Pizarro. Sin embargo, ya se decidió que será Corcho la que encabezará la lista.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la senadora María José Pizarro confirmó que no buscará ser la cabeza del Senado. Su decisión se da en medio de las tensiones internas dentro del Pacto Histórico.
En el comunicado que compartió por sus redes sociales, Pizarro estableció que: “Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro”.