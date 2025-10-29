Corcho será cabeza de lista al Senado del Pacto, ¿por qué se bajó Pizarro?

Luego de que la exministra de Salud Carolina Corcho quedara de segunda en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, se avivó el debate de si sería ella la cabeza de la lista al Senado o la congresista María José Pizarro. Sin embargo, ya se decidió que será Corcho la que encabezará la lista. A través de un video difundido en sus redes sociales, la senadora María José Pizarro confirmó que no buscará ser la cabeza del Senado. Su decisión se da en medio de las tensiones internas dentro del Pacto Histórico. En el comunicado que compartió por sus redes sociales, Pizarro estableció que: “Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro”.

En el video, la congresista aseguró que “celebra la victoria de Iván Cepeda”. Y establece que se aleja de las discusiones y que, desde este momento, se pone a disposición del presidente.

“No tenemos derecho a convertir un momento de alegría en un escenario de confrontación política interna. Esas no son las disputas que le interesan a nuestro pueblo ni las angustias de nuestra gente”, afirmó la congresista al iniciar el vídeo difundido a través de sus redes sociales. La senadora sostuvo que su labor no depende de un cargo legislativo, sino de un compromiso político y social más amplio. “Mi compromiso no es por una curul, sino con Colombia, con las organizaciones y comunidades, con los territorios, con la unidad... y de manera rotunda e indefinible con el proyecto de cambio que lidera nuestro presidente Gustavo Petro”, manifestó. Frente a las divisiones dentro del movimiento, Pizarro fue enfática en que prefiere alejarse de discusiones que se encargan de “enfriar el ánimo de nuestro pueblo” y que al final lo que hacen es “robarle energía a la gente”. “Me alejo de las actuales discusiones y regreso a la lucha política que aprendí en la casa, que practiqué en las calles y que voy a continuar donde el pueblo me mande”, puntualizó. La congresista también expresó su respaldo al proyecto del Frente Amplio y a la Constituyente Popular, iniciativas impulsadas por el Gobierno. “Me pongo a disposición del presidente, en la construcción del Frente Amplio, en la Constituyente Popular y las instancias colectivas para continuar fortaleciendo el progresismo en Colombia”, afirmó. Finalmente, Pizarro envió un mensaje directo a su compañera de movimiento, la exministra de Salud Carolina Corcho, quien encabezará la nueva lista al Senado: “Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico”. María José Pizarro agregó al final que trabajará “desde esta curul hasta el próximo 20 de julio” y que lo hará “con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre”, puntualizó. La reacción de Iván Cepeda, el ganador de la consulta del Pacto Histórico, no se hizo esperar. El candidato presidencial le respondió al comunicado de Pizarro, “GRANDEZA POLÍTICA. La estatura y generosidad políticas se prueban en momentos de decisiones trascendentales”. Además, agradeció a la congresista por cuidar el proyecto político del Pacto Histórico. Y reafirmó que su “liderazgo en el Pacto Histórico es indiscutible”.

La polémica con Corcho