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¿Quién es “El Cangrejo”, el nieto de Raúl Castro que aparece en el centro de los contactos con EE. UU.?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, primer nieto del hermano de Fidel Castro, sería la persona que mantiene conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

  • Raúl Guillermo Rodríguez Castro mantendría conversaciones con Estados Unidos. FOTOS: GETTY - XINHUA
    Raúl Guillermo Rodríguez Castro mantendría conversaciones con Estados Unidos. FOTOS: GETTY - XINHUA
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Una situación que no se veía desde la Revolución Cubana de 1959 está marcando un antes y un después en la vida política actual de Cuba y Estados Unidos: las conversaciones que sostiene la familia Castro con la administración de Donald Trump.

Lo que se creía un simple rumor finalmente fue confirmado por el propio presidente Miguel Díaz-Canel, quien en medio de una interlocución aseguró que se están llevando a cabo “conversaciones” con los estadounidenses para alcanzar un acuerdo en medio de las tensiones entre ambos países y de la crisis de combustible provocada por el bloqueo de petróleo a la isla.

Y es que el presidente Trump no ha ocultado su deseo de un cambio de régimen en Cuba, una isla que ocupa un punto estratégico por estar ubicada a tan solo 150 kilómetros de Estados Unidos, lo que para Washington representa una “amenaza excepcional” debido a sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

El republicano ha instado a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias, al mismo tiempo que la isla atraviesa una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, que durante años ha sido su principal proveedor.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló el presidente Miguel Díaz-Canel en una reunión con las más altas autoridades del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y del gobierno, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Llama la atención que, durante esa información suministrada por el presidente cubano, apareciera en primera fila Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018), quien pese a no ocupar ningún cargo oficial, ha sido señalado por medios estadounidenses como interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el marco de conversaciones secretas con Cuba.

Pero, ¿quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro?

Raúl Guillermo Rodríguez, conocido como “El Cangrejo” por haber nacido con Polidactilia (con seis dedos, pero fue operado), es el primer nieto del hermano de Fidel y ha desempeñado un papel relevante debido a la cercanía que ha mantenido con su abuelo desde la niñez. “Al ser el primogénito de los nietos de Raúl Castro, Raulito siempre fue muy apegado a su abuelo. Muy tempranamente, cuando tenía 11 años, en sexto grado se fue a vivir con él”, dijo a BBC Mundo su primo por parte paterno, Carlos Rodríguez Halley.

La relación entre nieto y abuelo se intensificó debido a que López-Calleja mantenía una agenda muy ocupada, lo que le impedía pasar gran parte de su tiempo con “Raulito”, quien posteriormente se formó en la escuela militar Los Camilitos y estudió Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Habana.

“El Cangrejo” creció en un entorno “privilegiado”, al no estar expuesto a la cotidianidad de un país marcado por la pobreza y la escasez de alimentos. Su cercanía con Raúl Castro fue tal que, en la actualidad, es su guardaespaldas personal y, según BBC Monitoring, habría sido ascendido por su propio abuelo como jefe de la Dirección General de Seguridad Personal (DGSP), un organismo encargado de proteger a los dirigentes dentro del aparato estatal cubano.

“Raulito” ha sido visto en múltiples ocasiones acompañando a su abuelo en eventos políticos, en medio de su inclusión dentro de la élite del poder y con privilegios que pocos tienen. “Era como cualquier cubano fanático del béisbol. Pero claro, él no iba al béisbol como tú o yo a sentarnos a ver un partido, sino que andaba con los mejores peloteros”, añadió su primo al medio citado.

Raúl Guillermo sería entonces la persona que estaría representando a Cuba en el marco de las conversaciones con el secretario de Estados Unidos, un panorama que resulta sorprendente por producirse en un contexto geopolítico convulso, marcado por acontecimientos recientes como la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, ocurrida tras una serie de ataques militares contra Irán a finales de febrero de 2026.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Justicia cubana condenó a cadena perpetua a exministro de Economía por espionaje y corrupción

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