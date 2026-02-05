x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Córdoba en alerta: lluvia de un mes en 24 horas deja ríos en situación crítica y crecen los desbordamientos

En los últimos días, Córdoba ha vivido lluvias inusuales e intensas que en menos de 24 horas acumularon el agua de todo un mes, desbordaron ríos y pusieron en alerta a municipios ribereños por crecientes históricas. Esto es lo que se sabe.

  • Los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete alcanzaron cotas históricas tras lluvias extremas registradas en menos de 24 horas. FOTO: redes sociales.
    Los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete alcanzaron cotas históricas tras lluvias extremas registradas en menos de 24 horas. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Un frente frío atípico, impulsado por el cambio climático, descargó en menos de 24 horas el equivalente a un mes de precipitaciones sobre Córdoba, elevando los ríos Sinú, San Jorge y Canalete a cotas críticas y encendiendo las alertas por desbordes e inundaciones en múltiples municipios.

Conozca: Antioquia tiene más de 7.000 damnificados, 40 derrumbes y los colegios son albergues

La emergencia, según explicó Orlando Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), se originó por un sistema de baja presión estacionado sobre el país, producto del choque entre un frente frío inusual —que descendió más allá de Centroamérica— y los vientos cálidos del Caribe. El fenómeno ha provocado lluvias extremas que saturaron las cuencas en cuestión de horas.

Los registros confirman la magnitud del evento: en la estación Batata, en Tierralta, cayeron 145 milímetros en menos de un día, el volumen típico de todo un mes. “Ningún sistema hidráulico está preparado para esto”, advirtió Medina. Las 17 estaciones de monitoreo reportan caudales muy por encima de lo normal, con el río Sinú superando los 5 metros en algunos puntos y el San Jorge rondando o pasando los 7 metros.

La creciente también presiona a la hidroeléctrica Urrá, que recibe un caudal histórico de hasta 2.400 metros cúbicos por segundo. Aunque la presa sigue bajo control, las descargas generaron una onda de creciente con tiempos de llegada definidos: alcanzará Tierralta y Valencia en 13 horas, Montería en 36 y Lorica en cerca de 50, en una cuenta regresiva que obliga a las autoridades a tomar decisiones inmediatas para proteger a la población ribereña.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida