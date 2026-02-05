Córdoba en alerta: lluvia de un mes en 24 horas deja ríos en situación crítica y crecen los desbordamientos

Un frente frío atípico, impulsado por el cambio climático, descargó en menos de 24 horas el equivalente a un mes de precipitaciones sobre Córdoba, elevando los ríos Sinú, San Jorge y Canalete a cotas críticas y encendiendo las alertas por desbordes e inundaciones en múltiples municipios.

La emergencia, según explicó Orlando Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), se originó por un sistema de baja presión estacionado sobre el país, producto del choque entre un frente frío inusual —que descendió más allá de Centroamérica— y los vientos cálidos del Caribe. El fenómeno ha provocado lluvias extremas que saturaron las cuencas en cuestión de horas.