¿Por qué la captura de Alex Saab aumenta la presión sobre el candidato De la Espriella?

La reciente recaptura de Alex Saab volvió a sacudir el tablero político colombiano, no solo por el peso del personaje dentro del engranaje financiero del chavismo, sino por las consecuencias colaterales que su nombre sigue teniendo en Colombia. Entre ellas, el impacto directo sobre Abelardo de la Espriella, hoy aspirante presidencial y figura visible de la derecha, cuya trayectoria profesional quedó inevitablemente ligada durante años a la del empresario barranquillero.

El vínculo entre ambos no fue episódico ni marginal. Durante buena parte de la década pasada, Saab fue cliente de la firma De la Espriella Lawyers, en un periodo que se extendió aproximadamente entre 2013 y 2019. En ese lapso, el abogado lo representó en distintos procesos, incluidos asuntos penales relacionados con investigaciones por presunto lavado de activos en Colombia. Esa relación, que el propio De la Espriella reconoció públicamente en su momento, coincidió con una etapa de notable crecimiento económico para su firma jurídica, según registros periodísticos de la época. De hecho, en 2021, en entrevista con El Espectador, Saab habló de De la Espriella, asegurando: “Ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”. La controversia no radica únicamente en la existencia de la relación abogado-cliente —legal en sí misma—, sino en el contexto político que rodeaba a Saab. Lea además: Creemos y De La Espriella sellaron su alianza en un evento en el centro de Medellín Con el paso del tiempo, el empresario fue identificado por autoridades estadounidenses como un operador clave del régimen de Nicolás Maduro y terminó incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro. De la Espriella ha sostenido que fue ese punto de quiebre el que motivó su retiro del caso, asegurando que cortó toda relación cuando Saab fue incorporado a la lista OFAC. Sin embargo, esa versión ha sido objeto de escrutinio constante. Periodistas y analistas han cuestionado la falta de pruebas documentales que respalden la renuncia formal a la defensa, lo que derivó incluso en enfrentamientos judiciales con comunicadores como Daniel Coronell. La disputa no prosperó, pero dejó abierta la discusión pública sobre la transparencia del cierre de esa relación profesional, que también ha sido criticada por otra de las periodistas de Cambio, Ana Bejarano.

En una ocasión, Bejarano publicó una columna en la que habló de uno de los casos más polémicos al rededor de la firma De la Espriella y su relación con Saab: la captura fallida del 25 de septiembre de 2018. La Fiscalía y la Dijín tenían órdenes de captura contra Saab por presunto lavado de dinero. La cifra ascendía a 25 mil millones de pesos.

La captura salió mal porque el analista de interceptaciones de la Dijín, Eddie Andrés Pinto, alertó a los ciudadanos que estaban buscando, incluido Saab, y todos lograron escapar. Tiempo después, Pinto fue arrestado y condenado por cohecho y violación ilícita de comunicaciones, en ese momento fue cuando confesó: le había pasado información del operativo a la firma de De la Espriella. Según el expediente, el patrullero Pinto habría aceptado un teléfono celular como parte de un soborno. El dispositivo le habría sido entregado por María Paula Escorcia, abogada de la oficina, quien relató que el uniformado la alertó con antelación y le sugirió sacar del país a la familia Saab para evitar su captura.

En su testimonio, la abogada señaló que actuó siguiendo directrices de sus superiores y que su papel fue aparentar colaboración con el policía, lo que incluyó la entrega de un iPhone con autorización previa. La decisión judicial también recoge que el patrullero esperaba recibir cerca de 160.000 pesos. Toda esta narración ha sido rechazada por Abelardo De la Espriella en distintas ocasiones; incluso, llegó a demandar a Bejarano por injuria y calumnia. En diálogo con Univisión, el abogado aseguró que él no conocía la situación del soborno y que su orden desde el inicio fue colaborar con la Dijín.

Las repercusiones en política colombiana

La reaprehensión de Saab —tras haber sido liberado en 2023 en un canje de prisioneros y reincorporado al Gobierno venezolano como ministro— reactivó las críticas. Su captura, confirmada inicialmente por medios colombianos y luego por fuentes estadounidenses, fue interpretada como un golpe político con eco en Colombia. No tardaron en aparecer los señalamientos desde distintos sectores: candidatos presidenciales y figuras públicas aprovecharon el momento para poner en duda la coherencia del discurso antichavista de De la Espriella frente a su pasado como abogado de uno de los hombres más cercanos al poder en Caracas. Por un lado, Claudia López, quien llega a las presidenciales levantando la bandera del centro político, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró: “A Alex Saab que se lo lleven a la cárcel y que no le dejen ver la luz hasta que confiese todos los torcidos y lavado que hizo con el narcodictador y con el defensor de la mafia”, refiriéndose a De la Espriella.

Por otro lado, Jennifer Pedraza, candidata al Senado, mandó una pulla hacia el abogado: “¿Quiénes defienden más a Alex Saab? ¿Abelardo de la Espriella o los bodegueros?”.

La tendencia también fue seguida por Sergio Fajardo, quien aseguró con ironía: “Acaban de capturar al testaferro de Maduro, Alex Saab. Y ahora: ¿quién lo defenderá?”, al mismo tiempo que adjuntó un video de De la Espriella diciendo que no negociaría con Venezuela.