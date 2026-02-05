¿Roy se queda solo? Romero y Cristo no irían a la consulta de marzo y apoyarían Iván Cepeda

Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Iván Cepeda quedaría excluido de las consultas interpartidistas que se realizarán este 8 de marzo, su respuesta fue clara y automática: sabotaje. Roy Barreras, líder del Frente por la Vida, la consulta de izquierda, calificó la medida como un “golpe a la democracia”; sin embargo, desde su misma orilla política han llegado voces de duda y rechazo.
Lea más: Nuevos líos y dudas sobre empresas “fantasma” y sin ingresos que donaron plata a Cepeda y Corcho
Desde la perspectiva de Barreras, el camino es seguir adelante con la consulta, incluso sin Cepeda en ella. “Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta con nuevos protagonistas”, dijo. Pero, desde la perspectiva del Pacto Histórico, el camino más “digno” y correcto sería ir directamente a primera vuelta con Cepeda, quien obtuvo más de un millón y medio de votos en octubre cuando se midió frente a Corcho y Quintero.