Corte Constitucional admitió demanda contra el acuerdo binacional pactado entre Colombia y Venezuela

Este jueves se conoció que la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del Memorando de Entendimiento que suscribieron Colombia y Venezuela en julio de este año y que estableció un acuerdo entre ambas naciones “para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo”.

Detrás del recurso se encuentran las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia, del Centro Democrático, quienes –por separado–, presentaron demandas alegando que el memorando suscrito por los gobiernos de ambos países constituye un tratado internacional y, por tanto, debía ser sometido a la aprobación del Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

El magistrado sustanciador del proceso es Jorge Enrique Ibáñez, el mismo que impulsa una ponencia en ese alto tribunal para tumbar la reforma pensional, uno de los proyectos del corazón del Gobierno de Gustavo Petro.