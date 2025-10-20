Corte ordena a Petro disculparse públicamente por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas

La Sala Plena de la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación de las mujeres periodistas, al fallar dos acciones de tutela acumuladas contra el presidente Gustavo Petro. El tribunal analizó las demandas interpuestas por el abogado Germán Calderón España y por un grupo de mujeres periodistas, quienes señalaron que las palabras del jefe de Estado durante la ceremonia de posesión de la defensora del Pueblo, el 30 de agosto de 2024, vulneraron sus derechos.

En su discurso, Petro afirmó: “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”. Para la Corte, esta expresión representó una forma de violencia simbólica y discriminación, al asociar a las comunicadoras con estructuras criminales y deslegitimar su ejercicio profesional.

La sentencia SU-432 de 2025, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, ordena al presidente realizar una alocución pública en un plazo máximo de cinco días para ofrecer disculpas a las afectadas. Además, dispone que se incluya una nota aclaratoria en el video y la transcripción del discurso original, en la que se reconozca que dichas manifestaciones “no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia”. Lea también: “El machismo termina arrinconando”: Susana Muhamad vuelve a cuestionar al gobierno Petro y dice que tiene una deuda con las mujeres El alto tribunal enfatizó que los servidores públicos, especialmente el jefe de Estado, tienen una obligación reforzada de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, incluida la simbólica y digital. En ese sentido, advirtió que las expresiones de Petro no están protegidas por la libertad de expresión, dado que contribuyen a perpetuar estereotipos y hostilidad hacia las periodistas.

La sentencia, conocida como, SU-432/25 fue emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional por parte de Lina Marcela Escobar Martínez. FOTO: X.