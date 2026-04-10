Cambios en la JEP: ya no podrá procesar a mandos medios militares, ¿por qué?

La Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un fallo trascendental que limita el alcance normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El alto tribunal determinó que la justicia transicional no tiene la facultad de “inventar” o de crear criterios de funcionamiento que no fueron consignados originalmente en el marco legal derivado del Acuerdo de Paz de 2016.
La decisión, que contó con la ponencia de la magistrada Natalia Ángel, señala que la JEP desbordó sus competencias al establecer criterios que no figuraban en su ley estatutaria.
El pronunciamiento del alto tribunal se dio como respuesta a una demanda interpuesta por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, quienes lideraron el equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las antiguas Farc.
Los demandantes argumentaron que la JEP estaba creando normas de manera autónoma, ignorando que esta justicia debe ceñirse estrictamente a las disposiciones establecidas por el legislador y lo pactado en La Habana.
Según la tesis de la Corte, la actuación de la jurisdicción especial en la creación de estos apartes va en contra de los principios de legalidad, el debido proceso y la proporcionalidad de las sanciones.