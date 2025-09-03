Corte Constitucional admitió demanda contra ley que regula las encuestas electorales en Colombia

El magistrado Juan Carlos Cortés de la Corte Constitucional admitió una demanda contra la Ley 2494 de 2025, conocida como la nueva “ley de encuestas”, que regula la elaboración y divulgación de encuestas y estudios de carácter político en el país.
La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien argumenta que la norma debió tramitarse como ley estatutaria, al regular derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.
En el documento, el demandante sostiene que “las limitaciones cuestionadas “pueden convertirse en instrumentos de exclusión o silenciamiento de voces legítimas, afectando así el componente esencial del derecho a informar y ser informado””.
La discusión sobre esta normativa, sancionada por el presidente Gustavo Petro a finales de julio, se intensificó tras la decisión de la firma encuestadora Invamer de suspender por primera vez en más de tres décadas su tradicional sondeo en el pasado mes de agosto.