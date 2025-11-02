x

Ya van 66 masacres este año: nuevo asesinato masivo dejó cuatro fallecidos en el Valle del Cauca

El hecho dejó además tres personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

  Masacre en Valle del Cauca. Foto de referencia: Colprensa - Sergio Acero
    Masacre en Valle del Cauca. Foto de referencia: Colprensa - Sergio Acero
Colprensa
02 de noviembre de 2025
bookmark

Cuatro personas fueron asesinadas en una masacre reportada este sábado en el departamento del Valle del Cauca.

Según los primeros reportes presentados por las autoridades, se presentó un tiroteo ocurrido en un bar frente al hospital municipal, en pleno casco urbano de El Águila, norte del Valle.

En otras noticias: Masacre en Santander: cuatro hombres fueron asesinados a bala en un asentamiento de Floridablanca

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, aunque las primeras versiones indican que se trataría de cuatro hombres. El hecho dejó además tres personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, esta es la masacre número 66 ocurrida en este año 2025.

Señaló la organización que la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de El Águila con un llamado a la acción prioritaria, debido a la “imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Le recomendamos: Petro anuncia la salida del general Triana, director de la Policía, y le reclama por fallas como la matanza en Amalfi

Así mismo, recuerda que la AT 021/22 advierte un riesgo alto en El Águila (Valle del Cauca) por la disputa del grupo Los Flacos, que controla economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión. La alerta advierte de un aumento de homicidios y amenazas derivado de la confrontación por el control territorial y las rutas del norte del Valle, por lo cual pidió acciones urgentes de seguridad y prevención ante el riesgo para líderes y población civil.

