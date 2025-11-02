x

EE. UU. lanza nuevo ataque en el Caribe contra presunto buque de narcotráfico: tres muertos

Un ataque de Estados Unidos contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe dejó tres muertos, informó el secretario de Guerra Pete Hegseth. La operación hace parte de una serie de ofensivas que el Gobierno estadounidense viene realizando desde septiembre.

  • El ataque habría dejado a tres hombres muertos. No se reportaron perdidas de las fuerzas estadounidenses. FOTO: Getty Images.
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una presunta embarcación dedicada al tráfico de drogas en el mar Caribe, que dejó tres personas muertas. El hecho ocurrió el sábado en aguas internacionales y no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Conozca: “No estamos perdiendo la guerra”: ministro Sánchez

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que la operación fue ejecutada por orden del presidente Donald Trump. Según explicó, la embarcación atacada era operada por una “organización designada como terrorista” y transitaba por una “ruta conocida de narcotráfico”.

Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales. Todos murieron, y ningún miembro de nuestras fuerzas resultó herido”, afirmó Hegseth en un comunicado oficial. “Estas personas traen drogas para envenenar a los estadounidenses en casa, y no lo permitiremos. Los trataremos exactamente como tratamos a Al-Qaeda”.

El ataque se suma a una serie de más de quince operaciones realizadas por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico desde comienzos de septiembre. De acuerdo con estimaciones regionales, estos operativos han dejado más de 65 muertos, lo que ha generado críticas de varios gobiernos latinoamericanos.

Lea también: ONU alertó “ejecuciones extrajudiciales” por ataques de EE. UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han señalado que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, incluso si los blancos son presuntos narcotraficantes. Washington, por su parte, no ha presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones atacadas transportaban drogas o representaran una amenaza directa.

